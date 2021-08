Ici, pas de machine à coudre Singer et de boutonnière mais des machines semi-industrielles Jacquard Tricot et du tuft.lâche d'emblée Mathilde Pecqueur, designer textile. Deux ASBL Math et Transmettre et Textile Arium se sont rejointes en début d'année pour créer Textile Lab.explique Mathilde Pecqueur.

Derrière les deux ASBL de Textile Lab, il y a six créatrices en design textile et une graphiste qui gère aussi toute la com. "Actuellement, nous faisons essentiellement de la recherche, d'un produit, d'une maquette, précise Alice Emery. Notre objectif est de créer le prototype avec le quel nous avons le meilleur ressenti pour nous permettre de l'objet et de rendre rentable sa production. Parfois, nous répondons à une commande". La recherche est le quotidien professionnel de beaucoup de créateurs, designers ou autres. Dans ce cas là, la recherche reste souvent individuelle et solitaire, Avec Textile Lab les créatrices s'ouvrent aux autres. Textile Lab a plusieurs vocations.

La première est de louer les machines semi-industrielles à tous ceux qui en auraient besoin, des créateurs de modes, des designers qui sortent d'école, des artistes, des curieux... "Quand on sort d'école on n'a plus accès à ces machines. Elles coûtent très cher et on ne peut en avoir chez soi alors on met à disposition, en location, ces machines aux anciens étudiants ou designers comme nous", explique Mathilde. D'autres personnes viennent également louer les machines. "Il y a par exemple un artiste peintre qui souhaite faire des tapis au tuft en représentant les détails de ses peintures", ajoute Alice.

Les créatrices de Textile Lab ne s'arrêtent pas à la location des machines. "Notre objectif est d'aider, de guider tous les gens qui viennent tester nos machines, expliquent Mathilde et Alice. Au début, avant d'utiliser les machine il y a une formation de base pour des raisons de sécurité puis, l'une de nous est toujours présente pour un coup de main".

Textile Lab propose également des ateliers. Une démarche qui leur permet de quitter leur univers. "Nous répondons beaucoup aux appels à projets", précise Alice. L'un d'entre eux est un atelier tuft, une fois par mois, destiné aux habitantes du quartier, essentiellement des femmes issues de l'immigration, d'origine marocaines. "Elles tissent des tapis au Maroc et elles nous racontent, nous expliquent. C'est chouette de pouvoir s'ouvrir aux autres, souligne Elisa Madoux de Textilarium. On a imaginé un projet inclusif avec Textile Lab. C'est important de ne pas rester qu'entre nous".

Le Textile Lab est installé pour cinq ans minimum dans la Micro Factory de Molenbeek et d'ici là, les projets d'atelier continueront d'affluer. Vous pouvez contacter l'équipe de Textile Lab sur leur page Facebook, pour rejoindre l'un de leur actuels ou futurs ateliers.