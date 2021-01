Une bouteille d'eau capable d'évaluer la quantité bue et de rappeler à son ou sa propriétaire de boire lorsqu'il ne le fait pas assez. C'est ce que sont en train de développer quatre jeunes Bruxellois. Alan Hermans, Bajram Begaj, Camille Henrotte et Guillaume Carton sont étudiants en dernière année de master en ingénieur de gestion à Solvay. Dans le cadre d'un cours, ils doivent réaliser un projet d'entreprenariat qui propose une solution à un problème.

"Nous nous sommes rendus compte que la déshydratation était un problème fréquent chez les personnes âgées et qu'il y avait peu de solutions existantes. Notamment au niveau technologique, les seniors ne sont pas toujours très bien servis", explique Alan Hermans.

Avec ses collègues, ils imaginent ainsi The Aloha bottle, une bouteille intelligente qui détecte la quantité d'eau bue grâce à un système de capteurs présents en son socle. Lorsque le propriétaire de la bouteille n'a pas assez bu, un témoin lumineux et/ou un signal sonore s'enclanchent pour lui rappeler de s'hydrater. "On pourra enregistrer une sonnerie de téléphone, une musique ou la voix d'un proche, par exemple pour les personnes qui ont un début d'Alzheimer et à qui il faut rappeler oralement de boire."

Le socle pourrait se détacher de la bouteille pour que celle-ci puisse aller dans le lave-vaisselle et qu'elle puisse être remplacée par une autre si besoin. L'équipe Aloha entend en effet proposer trois bouteilles de différentes contenance : 50 cl, 1 litre et 1,5 litre. "On a discuté du projet avec une trentaine de personnes âgées, pour comprendre leurs besoins. C'est pour cela qu'on est parti sur une bouteille plutôt que sur des verres connectés et qu'on sait que la bouteille doit être facilement transportable, antidérapante, facile à ouvrir et ne pas se renverser aisément."

Les quatre Bruxellois travaillent actuellement avec des designers et informaticiens pour composer la bouteille. "On a nos fournisseurs mais on n'a pas encore de bouteille déjà faite dans les mains." Ils espèrent disposer de premiers prototypes d'ici la fin janvier. "On est un peu coincé avec le Covid parce que c'est compliqué d'aller voir des personnes âgées et des maisons de repos mais on prend déjà un maximum de contacts, surtout à Bruxelles. Plusieurs maisons de repos sont intéressées par cette solution, elles aimeraient que les informations soient intégrée à leur plateforme médicale pour alléger la charge de travail des infirmières."

En ce qui concerne le prix, il est encore en discussion mais ne devrait pas dépasser les 60 euros.