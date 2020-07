Depuis le début du mois de juillet, les Bruxellois peuvent profiter d’une toute nouvelle terrasse sur l’Esplanade du Cinquantenaire, devant l’entrée du Musée Autoworld.

L’endroit est délaissé des voitures depuis la fin janvier et désormais, les clients de la terrasse éphémère "The Bar" peuvent bénéficier d’une vue dégagée sur l’Esplanade. L’établissement est ouvert du mercredi au lundi de 11 h à 18 h et ce jusqu’au 31 août. "The Bar" propose une carte de brasserie, une sélection de vins, de bières et de cocktails. Les mardis et jeudis, des DJ assureront l’ambiance lors de soirées à thèmes.

En cuisine, trois jeunes fraîchement sortis des meilleures écoles hôtelières : Maxim Vandenbergh, Charlotte Vandenbergh et Karl-Jan Pintens. Très cosy, l’endroit est aménagé dans un style contemporain et peut servir 50 couverts, avec possibilité d’extension en cas d’affluence.

Durant tout l’été, "The Bar" remplace la brasserie du musée qui, elle, fera peau neuve dans les mois à venir.

La terrasse éphémère est également le point de vue par excellence pour admirer la déambulation des véhicules anciens que le musée organise chaque jour à 14 h. Vous pourrez découvrir la mise en marche du moteur et admirer comment nos grands-parents et arrière-grands-parents roulaient à l’époque.

Les voitures anciennes sélectionnées pour ces démonstrations sont annoncées sur la page Facebook d’Autoworld.