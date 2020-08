Le Bruxellois Michaël Boutriaux lance un financement participatif pour développer un tout nouveau concept de jeu. Mais gare aux excès !

Conçu par le bruxellois Michaël Boutriaux, le jeu The Belgian Beers Race vous propose de découvrir quarante brasseries, dont six bruxelloises, et de trinquer en sillonnant le pays.

Basé sur le savoir-faire de brasseries bien de chez nous, le jeu vous propose une course déjantée à la découverte de leurs produits. Des blondes, des brunes, des stouts… sans oublier les traditionnelles trappistes. Au fil des déplacements, des dégustations et des rencontres, les surprises seront au rendez-vous autour du plateau de jeu.

Concrètement, le jeu se joue de deux à quatre joueurs, destiné aux amateurs de bière, aux joueurs occasionnels ou aguerris à partir de 14 ans.

Vous incarnez le participant d’une course à travers la Belgique. Votre but étant de visiter un maximum de brasseries (les points sur la carte), en y dégustant leurs bières, en leur en achetant, et de revenir sur la Grand Place de Bruxelles dans les délais impartis. Vos différentes actions vous rapporteront des points de victoire et celui en ayant accumulé le plus remportera la partie.

La course se déroule sur trois journées représentées par des unités de temps. Une unité de temps équivaut à 30 minutes. Les participants auront le choix entre 3 moyens de transports : le vélo, le transport en commun et le stop. Chacun possèdant ses qualités et ses défauts.

Vous déplacez votre pion sur l’échelle de temps en fonction du déplacement choisi et du résultat du dé. Les divers temps de déplacement sont calqués sur la réalité.

Quand vous arrivez sur une brasserie, si vous êtes le premier visiteur, vous pourrez prendre la bouteille placée sur celle-ci. Elle vaudra un point en fin de chaque journée de course. Plus vous visiterez de brasseries, plus vous placerez de cubes aux endroits visités et plus de points vous remporterez en fin de partie.

En fonction de la brasserie sur laquelle vous arrivez, vous pourrez effectuer des actions. Celles-ci reflètent ce qu’il est possible d’y faire en réalité : déguster une bière. Attention toutefois à ne pas avoir de consommation abusive sans quoi vous vous verrez infliger des points de pénalité... et un réveil difficile pour la journée du lendemain.

Si vous croisez un adversaire dans une brasserie, vous trinquerez avec lui. Vous vous offrez respectivement une bière de votre sac.

Des objectifs viendront rythmer la partie. Quatre sont accessibles au tour de chaque joueur, quatre autres sont prévisibles. Les niveaux 1 seront des choses à faire : visiter une brasserie en particulier, déguster une bière d’un certain type, faire une action déterminée, etc. Les niveaux 2 seront des conditions à remplir : avoir des bières des 4 types dans le sac à dos, avoir visité un certain nombre de brasseries, avoir collecté certaines bouteilles, etc. Les niveaux 3 sont quand a eu disponibles toute la partie pour tous les joueurs et doivent être remplis en fin de partie pour remporter les points : arriver sobre, arriver le sac à dos rempli, etc.

Il est impératif d’arriver sur la Grand Place de Bruxelles en fin de partie… tout retard sera lourdement sanctionné par des points négatifs au prorata du retard accumulé.

Pour produire le jeu, l'objectif à atteindre est de 15 000 euros. Un financement participatif sur Kickstarter sera lancé ce jeudi 27 août, et s'achèvera le 17 septembre.

La version classique du jeu est de 50 euros, tandis que la version de luxe, comprenant des bonus et du matériel amélioré, revient à 65 euros.