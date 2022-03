Exposition, théâtre et cinéma et interaction avec le public, c’est la bonne recette du Climate Show qui s’installe dès le 10 mars au Palais 2. Lors de ce spectacle hybride de 45 minutes, vous serez amené à vous positionner, à l’aide d’un boîtier, pour telle ou telle stratégie censée gérer la crise climatique. Une interactivité bienvenue qui annonce quelques surprises au moment où les résultats de la salle s'affichent.

Estimant que la “génération climat” est déjà bien informée sur les enjeux du réchauffement climatique, Tempora Production et Cap Sciences Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ont monté ce spectacle pour débloquer “les freins qui nous empêchent d’agir”. Pourquoi faire des efforts si les autres ne font rien, pourquoi ne pas se reposer sur les futures innovations technologiques … ?

“The Climate Show” est conseillé à partir de 10 ans. À cet âge, vos enfants manqueront peut-être quelques traits d'humour plus techniques mais ils sauront apprécier la mise en scène de “GaIA” l'intelligence artificielle à l’humour, parfois pinçant pour les “homos sapiens”. Elle guide le spectacle en dialoguant avec l’une des cinq comédiennes (Sophie Frérard, Hanne Machielsen, Maud Prêtre, Marie Van Puyvelde, Maud Zyngier). Seules en scène, tour à tour au gré des représentations, les actrices incarnent nos questionnements et contradictions face au réchauffement climatique. Pour y répondre, chaque acte est ponctué par une brève intervention filmée d’experts qui rythme le spectacle sans l’alourdir pour autant.

En résumé : le spectacle reste un peu simple pour des personnes déjà très sensibilisées. Il cible dans les faits un public plus restreint et légèrement plus vieux que l'âge annoncé. “The Climate Show” aura pourtant bien réussi à nous confronter à nos contradictions personnelles et sociétales tout en restant ludique et loin des formats classiques sur le sujet, le tout pour une dizaine d'euros par personne.