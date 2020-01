Ce restaurant/bar est situé à deux pas de la gare du Luxembourg, à Ixelles.

À deux pas de la très prisée gare du Luxembourg et de sa célèbre place, à Ixelles, le lobby d’un hôtel. Pas des plus anodins, ce dernier est doté d’un bar qui offre une panoplie de cocktails des plus inventifs signés Daniel, de la ligue des barmen de Bruxelles, d’une librairie qui fait aussi espace de coworking, d’une salle de réunion et… d’un restaurant. Bref, The Poet rassemble un doux mélange d’ambiance lounge et musicale, de décoration originale et raffinée et de cuisine gourmande, le tout au service des voyageurs qui attendent leur train, des passants un peu curieux, ou des fins connaisseurs qui convoitent les bonnes adresses bruxelloises.

Ce bar/restaurant qui a ouvert au mois de septembre dernier doit son nom à sa localisation. Niché au numéro 19 de la rue du Parnasse, "The Poet" est une habile référence au mouvement poétique parnassien apparu en France dans la seconde moitié du XXe siècle.

Burrata, crevettes, ou plats végétariens de saison… En ouvrant la carte, le client découvre une sélection variée d’entrée à partager, des plats classiques mais présentant chaque fois une pointe d’originalité et des desserts qui rendent le choix plutôt cornélien. Un clin d’œil particulier au fromage de chèvre et ses prunes pochées, le dessert signature qui vaut le détour.

Au niveau des boissons, chaque moment a sa saveur. Pour l’apéro on optera pour un des fameux cocktails maison ou encore pour la bière signée The Poet et brassée chez Viridis Vallis qui produit des bières régionales fraîches et personnalisées. Pendant le repas, on suivra les sages conseils en vin du personnel, à notre plus grande satisfaction.

Pour le budget, prévoir entre 11 et 19 euros pour l’entrée, entre 14 et 27 pour le plat et de 7 à 11 euros pour le dessert. Le restaurant sert à manger trois fois par jour : pour le petit-déjeuner dès 6 h 30, le déjeuner et le dîner de midi à 22 h 30. Enfin, le bar reste ouvert jusque 00 h 45.