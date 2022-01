Du social à l'urbanisme, rien ne va

"Encore un projet auquel les habitants du quartier ne pourront pas accéder" souligne Cataline Sénéchal, d'Inter-Environnement Bruxelles. Un constat partagé par Giovani Bordonaro, chef de groupe PTB à Anderlecht. "On a un projet totalement en décalage avec le quartier, il ne compte même pas de logement social." A noter qu'une partie des logements (moins de quinze pourcents si l'on inclut les kots dans le lot) sera consacrée à Citydev.

Outre la notion sociale, c'est également l'urbanisme en lui-même du projet qui est critiqué de toutes parts. Giovani Bordonaro critique l'occasion manquée d'ouvrir un bel espace vers le canal, le projet actuel ne comptant qu'une "ruelle piétonne et cyclable très sombre et pas sûre" écrasée entre les futurs bâtiments et une usine de la Stib jouxtant le territoire.

Conscients de la menace, les riverains se sont organisés autour du "collectif AnderlechToiT" pour mutualiser leurs voix, certains commerçants avec eux, notamment pour interpeller la commune au niveau du Colruyt, vu comme indésirable car deux supermarchés (dont un de la même marque) sont déjà implantés dans le quartier. "C'est un pied-de-nez aux commerçants de la rue Wayez qui est fermée depuis longtemps et qui souffrent dans toutes les langues", jeudi soir, le collectif suivra le conseil communal espérant "une remobilisation forte de la commune soit via de nouvelles discussions avec la Région, soit via un recours au conseil d'Etat".

Recours au conseil d'Etat en vue

Et si le projet est important, pas sûr qu'il animera longtemps les élus ce jeudi. En effet, l'échevin de l'Urbanisme Alain Kestemont (Défi) assure "continuer dans une optique défavorable". Anderlecht avait déjà remis "un avis très défavorable, très complet et très argumenté, il faut le dire pour une fois qu'opposition et majorité sont sur la même longueur d'ondes" sourit le chef de groupe PTB. Et sans nul doute, ils tomberont encore d'accord ce jeudi soir puisqu'Alain Kestemont a confirmé qu'Anderlecht introduira un recours en Conseil d'Etat si la Région ne change pas d'avis et octroie le permis d'urbanisme.

Chose rare, à Anderlecht, l'opposition, la majorité, les citoyens et commerçants, bref, presque tout le monde, semble être sur une même longueur d'onde. Ils s'opposent tous au projet "The Quay" qui a pour but de s'installer entre le canal et la rue de Birmingham. Ce projet immobilier est pharaonique: 98 logements, 124 kots et une grande surface Colruyt.explique-t-on du côté d'inter-environnement Bruxelles, qui pointe du doigt les manquements du rapport d'incidence du promoteur. Ce jeudi, au conseil communal d'Anderlecht, le PTB demandera à la commune de mener la fronde face à la Région, qui a accordé un avis "positif mais" au projet...