Le jeune Bruxellois de 18 ans a disparu depuis le 31 mai.

Théo Hayez, Bruxellois de 18 ans et ancien élève de l'athénée Royale d'Auderghem a été vu pour la dernière fois le 31 mai vers 23h alors qu'il quittait à Byron Bay en Australie, région où il logeait dans l'hôtel "Wake Up". C'est l'auberge en question qui a d'ailleurs alerté la police en ne le voyant pas rentrer, "alors qu'il a laissé toutes ses affaires dans sa chambre", précise une Bruxelloise qui vit non loin de là.

Au moment de sa disparition, le jeune homme portait un chapeau vert avec un logo Puma, un pantalon beige et des chaussures noires, décrit une publication Facebook de la police de Byron Bay.



Depuis environ un an en Australie, le jeune homme qui était venu avec un visa de travail a disparu une semaine avant de rentrer en Belgique. Sans nouvelle depuis le 31 mai, la famille est très inquiète. “Pour moi, il doit avoir fait une mauvaise rencontre. Toutes ses affaires n’ont pas quitté la chambre d’hôtel dans laquelle il résidait. Il devait aussi se rendre à Sydney en bus le 4 juin. Il a acheté son ticket, mais il n’est jamais monté dedans. La compagnie de bus me l’a confirmé”, confie la maman à la RTBF.

Sur place, la police mais aussi les habitants semblent se mobiliser pour retrouver le jeune homme. "Ici tout le monde parle de ça. L'information et l'avis de recherche ont été partagées sur tout les groupes Facebook. C'est une région très calme et très safe donc c'est assez étonnant", explique la ressortissante belge.