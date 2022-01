Les files de clients s’allongent devant les grandes enseignes. Parfois vingt minutes d’attente pour entrer dans un magasin. Tous n’ont pas anticipé les averses et certains se retrouvent bien mouillés pour faire leurs emplettes. D’autres se réfugient au City 2 comme Kim et Fay, deux amies en road trip. "On est de passage à Bruxelles. On a appris que c’était le début des soldes alors on a acheté des pantalons, des sweat-shirts, un blazer…" Pas peu fières d’avoir pu économiser "entre 15 et 20 euros par produit".

À 13 h 45 ce lundi, on comptait environ "2 500 personnes dans l’enceinte du centre commercial" qui peut en accueillir 2 700 dans le respect des mesures sanitaires.