La Région entend mieux contrôler les utilisateurs de titres-services.

En novembre dernier, une importante fraude aux titres-services a été découverte à Bruxelles. Les faits remontent aux années 2016 et 2017. La Région aurait subsidié plus de 71 000 titres-services frauduleux pour lesquels elle réclame aujourd’hui une somme supérieure à un million d’euros. Au Parlement bruxellois hier matin, la députée libérale Alexia Bertrand a interrogé le ministre en charge de l’Emploi sur les mesures prises par la Région pour éviter qu’une telle fraude ne puisse se reproduire.

Si des contrôles de la fraude se font déjà à différents niveaux, Bernard Clerfayt (Défi) a annoncé qu’une analyse a été demandée à Sodexo pour proposer des mécanismes de vérification des utilisateurs. “Une possibilité est d’obliger l’inscription via une carte d’identité électronique (ou mécanisme équivalent) et de réitérer cette vérification à intervalles réguliers.” Cette piste doit cependant encore être évaluée afin de ne pas être trop invasive. “Nous devons trouver les moyens d’endiguer ces cas de fraude tout en restant accessible à toutes et tous. Or, un quart des utilisateurs de titres-services sont des personnes âgées, moins familières des méthodes digitales”, réagit Alexia Bertrand. Parallèlement à cette mesure, les inspecteurs bénéficieront de formations spécifiques sur les nouvelles techniques de détection de la fraude.

Bernard Clerfayt a profité de la commission pour apporter plus de précisions quant à la réforme des titres-services prévue pour le printemps prochain. Alors que les Bruxellois.es continuent à acheter de plus en plus de titres-services, la réforme devra permettre de maîtriser le budget du gouvernement, tout en maintenant le nombre d’emplois. Trois pistes sont à actuellement à l’étude : une augmentation du prix des titres-services, une réduction du nombre de titres-services et une adaptation de la déduction fiscale. La réforme menée sera une modification soit de l’une de ces pistes soit de plusieurs d’entre elles.