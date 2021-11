On connaissait les rues scolaires, voici les quartiers scolaires, à savoir un dispositif plus vaste quand "la rue scolaire ne suffit pas". Le premier du genre à Bruxelles débarque dans le quartier Tivoli, à Laeken, englobant, entre autres, les rues Drootbeek, de Molenbeek, Claessens, Lefèvre, de Zandbergen et Nèvejean. "Dans ce quartier, il y a huit écoles et quatre crèches. On veut vraiment apporter de l’apaisement et de la sécurité aux abords des écoles", explique Bart Dhondt (Groen), échevin bruxellois de la Mobilité.

Le but : réduire le trafic de transit, fort présent notamment à partir du boulevard Émile Bockstael, et le reporter sur les grands axes laekenois. Ce plan prévoit entre autres une mise à sens unique de la rue Claessens, des sens contrariés dans les rues Drootbeek et Wautier, une zone d’accès limité rue de Molenbeek grâce à une borne amovible et un cul-de-sac. Une façon de "casser les lignes droites" et de décourager les excès de vitesse dans le quartier. Des chicanes, des casses-vitesse et des plantations sont aussi prévus.

Presque toutes les places de parking sont maintenues. Le plan a été présenté ce mercredi à une cinquantaine de riverains. "Au printemps, on va revenir avec un plan intégrant les bonnes idées reçues. On espère mettre le plan en œuvre en septembre-octobre 2022", commente Bart Dhondt. Ce concept pourrait s’étendre à d’autres endroits de Bruxelles-Ville, notamment du côté de la rue de Flandre dans le Pentagone près du canal ou de la rue de l’Aurore à proximité de l’abbaye de la Cambre.

