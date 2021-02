À la boulangerie Desmet à Woluwe-Saint-Pierre, c’est crêpes tous les vendredis.

La Chandeleur a lieu ce mardi 2 février : une tradition qui remonte à loin (Ve siècle) et dont on ne sait plus très bien pourquoi elle existe - l’on parle d’une récompense pour les pèlerins venus à Rome fêter la présentation de Jésus au temple, elle représentait le soleil et l’abondance. L’on sait en revanche que cette fête est toujours très populaire. Elle est aussi considérée comme le passage gourmand vers des jours moins sombres et la fin de l’hiver.