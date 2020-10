Nous l’avions laissé un brin désabusé et dépité durant l’été après sa mésaventure en Toscane. Alors que Salvatore Bongiorno, alias Toto pour les intimes et même les autres, espérait y couler des jours heureux avec son épouse en gérant quelques chambres d’hôte, cela a tourné au fiasco. Malversations, vices cachés, magouilles du proprio. La totale. De retour au pays, en pleine crise du coronavirus, on ne se refait pas. À 60 ans, Toto va (encore) remettre le couvert.