Bruxelles-Propreté est obligé de prolonger les mesures prises la semaine passée suite à la crise du Covid-19.

"Bruxelles-Propreté n’est pas en mesure d’assurer les collectes des emballages PMC (sacs bleus) et papier/carton (sacs jaunes) séparément de la collecte des sacs blancs", annonce l'Agence ce midi. Elle invite les habitants, qui en ont la possibilité, à ne pas sortir leurs déchets sélectifs emballages PMC (sacs bleus) et papier/carton (sacs jaunes).

"Nous mettons tout en œuvre pour remettre ce service à la population le plus rapidement possible. Dès lors, les habitants pourront présenter leurs sacs bleus et jaunes dès la remise en place de ce service."

Pour faciliter leur conservation à domicile en diminuant leur encombrement, les cartons doivent être pliés et empilés, les papiers stockés à plat (non chiffonnés). De même les bouteilles en plastique et les cartons à boissons doivent être aplatis et refermés avec leur le bouchon. Pour des raisons de salubrité publique, les équipes collecteront exceptionnellement l’ensemble des fractions de déchets présents sur leur tournée.