La capitale croît… et sa périphérie encore davantage. Selon les données du SPF Intérieur, l’arrondissement de Halle-Vilvorde comptait ce 1er janvier 655.218 habitants, ce qui représente une croissance démographique de 1% par rapport à 2021.

Un taux nettement supérieur la moyenne nationale (+0,54%) et la moyenne bruxelloise (+0,21%). Mais lorsqu’on regarde de plus près, on s’aperçoit que la hausse démographique varie fortement d’une commune brabançonne flamande à l’autre.

(...)