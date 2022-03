Ils fleurissent aux quatre coins de la capitale, et font malgré eux partie du paysage bruxellois. Les box pour vélos, aux teintes tantôt vertes, tantôt anthracite, ont doublé dans la commune de Bruxelles-Ville depuis le début de la législature.

Récemment, quatorze nouveaux box pour vélos viennent d’être installés à Laeken, ce qui permettra d’abriter 70 bicyclettes en plus. Ces nouvelles structures se situent rue du Cloître, rue des Pivoines, avenue Richard Neybergh, rue des Horticulteurs, rue Jean Laumans, rue des Artistes, rue Drootbeek, place Joseph Benoit Willems, boulevard Émile Bockstael, rue de Wautier, rue Charles Demeer, et bientôt rue Tielemans.

Ce qui porte à 81 le nombre de box dans la commune bruxelloise : 37 dans le Pentagone, 16 à Neder-over-Heembeek, 5 dans le quartier Louise, 1 à Haren et 22 à Laeken. D’autres sont prévus prochainement dans le Pentagone et le quartier européen.

" On a pour objectif d’en installer une cinquantaine par année ", nous explique l’échevin bruxellois Bart Dhondt (Groen). Et 250 000 € sont prévus pour un lot de 50 structures. Selon le mandataire en charge de la Mobilité, la peur du vol constitue un véritable "frein" dans le développement de la pratique quotidienne du vélo, ce qui justifie l’intensification de cette politique de box sécurisés.

De longues files d’attente

Pour rappel, le prix d’une place dans un box (à Bruxelles-Ville ou dans les autres communes) est fixé à 60 € par an, avec une caution de 20 € pour la clé.

Mais il faudra cependant s’armer de patience pour obtenir une place dans l’un de ces bunkers métalliques. L’attente après l’inscription sur le site app.cycloparking.brussels peut prendre de nombreux mois… " C’est justement en installant de nouveaux box qu’on réduit la file d’attente. Il y a eu un problème du côté de la fabrication des box. Maintenant, c’est réglé et il n’y a plus d’obstacle ", explique Bart Dhondt.

Il faut dire que la procédure n’est pas un monstre de complexité : aucun permis d’urbanisme n’est nécessaire et les formalités peuvent aller assez vite.

Mais les box suscitent parfois le mécontentement de riverains qui trouvent le dispositif occultant et peu esthétique. " Une camionnette garée est encore plus grande ", rétorque l’écologiste. Si plusieurs box sont en place sur des trottoirs, les nouveaux se positionnent presque systématiquement sur des emplacements de stationnement. " On cherche justement les endroits où le box dérange le moins. Je rappelle qu’on peut placer cinq vélos à la place d’un seul véhicule ."

Selon l’échevin, les box sont d’ailleurs "une" des solutions d’un plan plus global. " On veut aussi davantage de parkings vélos intérieurs, comme à De Brouckère ou Bourse. Au niveau urbanistique, les choses évoluent également et on demande des parkings dans les bâtiments. "