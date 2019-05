Le 4 juillet, les équipes du Tour de France prendront un départ fictif de la place des Palais. À petit trot, les cyclistes déambuleront dans l’hyper-centre-ville jusqu’à la Grand-Place, pour le plus grand bonheur des amateurs et touristes qui auront, pour une fois, l’occasion de voir de très près et à un rythme permettant de reconnaître chacun d’entre eux, leurs coureurs préférés. Ce périple touristique passera dans un lieu particulièrement remarquable : les Galeries royales Saint-Hubert, en plein cœur de la capitale.

Pour mémoire, elles ont été construites en 1846. Leur genèse date de 1837 via un projet du jeune architecte Jean-Pierre Cluysenaer dont l’objectif était "d’assainir un quartier populaire par la construction d’un bâtiment combinant habitations, commerces, espaces culturels et lieux de promenade", lit-on sur le site web des galeries. "Les travaux commencèrent en 1846 et l’inauguration officielle eut lieu le 20 juin 1847 en présence de Léopold Ier." Autrement dit, leur construction a duré… à peine 18 mois.

"Autrefois surnommé le Parapluie de Bruxelles , ce passage de style Renaissance florentine reste le plus beau témoin de l’essor commercial de la ville avant l’arrivée des grands magasins. L’ingénieuse verrière soutenue par une série d’arcs cintrés autoportants dispose de carreaux en écailles de poisson qui permettent une meilleure ventilation du lieu et excluent toute condensation", poursuit le site.

Le passage est prévu entre 17 h 30 et 19 h 30. Concrètement, les équipes partiront de la Galerie du Roi, emprunteront ensuite la Galerie de la Reine - c’est là qu’elles seront filmées en mondiovision - pour ensuite rejoindre la Grand-Place de Bruxelles.

Pour le président des Galeries royales Saint-Hubert, il s’agit d’une opportunité hors du commun. "Il est évident que c’est une manière de mettre nos galeries en valeur. Le Tour de France est l’un des événements les plus médiatisés au monde. Nous allons donc nous parer de jaune pour cet événement", commente-t-il.

Larges de 8 mètres, les galeries laisseront néanmoins un passage de chaque côté. "Nous allons faire en sorte qu’elles ne soient pas totalement coupées de son trafic habituel. Un léger passage sera possible le long des façades. Par contre, les terrasses seront retirées."

Mais revenons à l’actualité. À l’occasion du Tour de France, les galeries seront inondées de jaune via le nouvel éclairage Led et le replacement des drapeaux classiques par des drapeaux Tour de France.