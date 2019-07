D’Auderghem à Molenbeek en passant par Woluwe-Saint-Pierre ou Anderlecht, de nombreuses animations sont organisées toute la semaine en Région bruxelloise afin de célébrer le Grand Départ du Tour de France qui s’élancera ce samedi.

Si le départ fictif sera donné samedi depuis la place Royale, le départ réel est lui prévu du côté de Molenbeek, au niveau du boulevard Mettewie. La commune a donc été choisie pour accueillir le "kilomètre zéro" des 3 460 kilomètres de la Grande Boucle 2019, lui octroyant une belle vitrine à l’international. Pour marquer le coup, la commune organise "le boulevard du Tour", à savoir un tas d’animations qui se tiendront sur un tronçon du boulevard Edmond Machtens, de 9h à 18h.

Du côté d’Auderghem, les amateurs de cyclisme peuvent aller découvrir l’exposition La magie du cyclisme, accessible jusqu’au 7 juillet, jour où le peloton quittera Bruxelles. Cette exposition est organisée pour la deuxième année consécutive au sein des résidences Domitys. Mise en scène par l’ancien coureur cycliste et directeur de course français Jean-François Pescheux, cette exposition reviendra sur un siècle de moments forts sur les routes du Tour à travers de nombreuses pièces de collection uniques (maillots, vélos, photos, affiches, etc.). On l’a dit, un village sera implanté au cœur de Woluwe-Saint-Pierre, où est né Eddy Merckx, avec notamment des concerts, dont celui du Grand Jojo. Mais du côté de Koekelberg, aussi, on a mis les petits plats dans les grands. La commune du nord de la capitale sera également traversée par le Tour de France et organise pour l’occasion un tas d’animations sur la place de Bastogne.

Au programme : diffusion de la course sur écran géant (6 et 7 juillet), présence de DJ, magasin de réparation de vélos, food trucks ou encore un stand qui proposera… du chocolat. La commune organise par ailleurs une balade guidée à vélo le dimanche 7 juillet de 13 à 16h30, à l’initiative de l’ASBL Pro Velo.

Outre les nombreuses animations prévues à Woluwe-Saint-Pierre, la commune a décidé de parer ses agents communaux de jaune en hommage à Eddy Merckx. Du côté de la Ville de Bruxelles, ce sont les commerçants qui sont invités à se parer de jaune. Les serveurs de plusieurs établissements Horeca revêtiront un T-shirt aux couleurs du Tour de France et arboreront un nœud papillon tout jaune. 400 T-shirts et nœuds papillon ainsi que 300 polos seront distribués par l’entremise de la Fédération Horeca Bruxelles.

Du côté d’Ixelles, un vélodrome a été installé dans les casernes d’Ixelles pour inciter la population à privilégier la mobilité douce comme mode de déplacement. Cette infrastructure faite de bois a vu le jour dans le cadre du projet See U et restera en place encore plusieurs semaines. D’ici 2025, ce site accueillera du logement étudiant. Le vélodrome coïncide bien évidemment avec le Grand Départ du Tour de France. Pour l’occasion, Kiosk Radio, qui proposera de la musique électronique dans un chalet du parc Royal, va déménager dans cet endroit emblématique de la capitale pour faire bouger les fêtards dans le cadre de l’événement le Four de Trance qui se tient ce samedi.

Enfin, le casino Viage organise tout le mois de juillet le Yellow Bar où seront diffusées les étapes du Tour sur grand écran. De nombreuses personnalités telles que Johan Museeuw, Richard Virenque ou Axel Merckx ont déjà prévu de s’y rendre.