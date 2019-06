Abonnés Richard De Wulf, Thierry Remacle et Nawal Bensalem

Comment la police belge va-t-elle assurer la sécurité lors du passage du Tour de France, au début du mois de juillet ? C’est la grande question qui taraude les syndicats de police, qui parlent conjointement d’un "grand flou" . À mi-chemin entre "on va assumer, comme toujours" et "on n’est pas armés pour répondre à une attaque terroriste ou une descente de gilets jaunes" . Les inquiétudes syndicales sont multiples.

Des informations au goutte à goutte. "C’est le brouillard complet", regrette Raoul Moulin, à la CSC, rejoint par Thierry Belin (SNPS) et Vincent Gilles (SLFP) pour qui "c’est le grand flou".

(...)