Alors que le nombre de contaminations repart à la hausse, le CPAS de la Ville de Bruxelles tente en interne de tirer des leçons de la crise pour anticiper une éventuelle deuxième vague. Le premier constat de sa présidente Karine Lalieux (PS) est sans appel : "L’impréparation des autorités, particulièrement dans les niveaux de pouvoir supérieurs. On a d’abord pu compter que sur nous-mêmes. Mais je suis très contente de la réactivité et du professionnalisme de tout le personnel du CPAS qui a permis la mise en place du télétravail en l’espace de quinze jours seulement pour que nous puissions continuer à garantir les droits des personnes les plus précarisées."

Outre le renforcement du soutien à son public habituel, le CPAS a dû faire face à l’arrivée d’un nouveau public, composé d’étudiants, d’indépendants et de travailleurs des secteurs Horeca et culturel. "Les travailleurs pauvres mais aussi les jeunes sont touchés de plein fouet par la crise : la moitié de ce nouveau public a moins de 35 ans et la crise risque d’avoir des conséquences sur l’emploi jusqu’en 2025. Il va donc falloir mettre le paquet sur les jeunes ces prochaines an nées."

Un nouveau public pour lequel franchir les