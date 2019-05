À cinquante jours du Grand Départ du Tour de France, Bruxelles se pare de jaune. L’élément le plus visible est en cours d’aménagement : une des boules de l’Atomium est en train de changer de couleur. Elle restera ainsi jusqu’à la fin du Tour de France, le 28 juillet. Ce n’est pas tout. Au total, une vingtaine de spots bruxellois enfileront les couleurs du Tour de France. Petit tour d’horizon des festivités en jaune...

Ce week-end et du 4 au 7 juillet, le Manneken-Pis enfilera le maillot jaune qu’il a porté en… 1958 !

Une arche de 14 mètres de large et 8 mètres de haut trônera en haut du Mont des Arts du 17 mai au 20 août. Cette installation artistique réalisée par Xavier Mineur (avec le soutien de Kevin Halflants, Olivier Zanotti et Thibault de Quirini) et composée de vélos jaunes assemblés, symbolise tant une porte d’entrée dans la Ville que l’arrivée de la Grande Boucle.

Jusqu’au 28 juillet, les Galeries royales Saint-Hubert seront illuminées de jaune de 19h à 5h.

Des roues de vélo jaunes flotteront dans les airs au-dessus du boulevard Anspach entre la Bourse et la place De Brouckère jusqu’au 8 juillet.

Deux kilomètres de fanions colorés égayeront les rues Dansaert, Orts, des Teinturiers, Plattesteen, des Fripiers, de l’Écuyer, de l’Étuve, du Marché aux Herbes.

Dans le cadre de la campagne Belgique, Autrement Phénoménale, une exposition de 40 photos prendra place jusqu’au 17 août sur les grilles du Parc de Bruxelles. Seize d’entre elles seront consacrées au Tour.

Ce samedi 18 mai, la Belgian Pride sera précédée d’un cortège à vélo composé des Mannekenfish, les joueurs de l’équipe de water-polo. Ils sillonneront le centre-ville vêtus d’un t-shirt jaune et aux couleurs arc-en-ciel de la Fédération LGBT.

Ensuite, ce sera au tour des 20 km de Bruxelles de rendre hommage, ce dimanche 19 mai, au Grand Départ. Chapeaux, t-shirts, marquage au sol et autres beach flags teinteront de jaune 250 mètres de la mythique course à hauteur du septième kilomètre, dans le Bois de la Cambre.

La Bourse enroulera ses colonnes des couleurs des maillots du Tour et la place De Brouckère arborera un maillot jaune géant. Du 23 mai au 08 juillet.

À partir du 16 juin - le jour du BXL TOUR - , la RTBF et la VRT, diffuseurs historiques de la Grande Boucle, offriront un bandana de taille à la Tour Reyers dont le haut sera entouré d’une bâche en honneur du Grand Départ. La Tour du Tour sera visible de loin !

Les arbres du Mont des Arts et ceux de la jolie esplanade située devant la somptueuse cathédrale des Saints Michel et Gudule participeront également à la fête du 28 juin au 28 juillet : leurs troncs seront recouverts de chaussettes jaunes tricotées sur mesure.

Recouvert d’une bâche gigantesque à l’effigie d’Eddy Merckx, un des deux bassins situés au pied du Palais 5 de Brussels Expo fera un clin d’œil de taille aux centaines de millions de téléspectateurs de l’étape contre-la-montre du 7 juillet.

Douze mâts jaunes surplombés d’un vélo seront placés lors des 20 km de Bruxelles, de la Fête du Vélo, du BXL TOUR, de Couleur Café…

Du 28 juin au 28 juillet, les serveurs et serveuses des restaurants situés aux alentours de la Grand-Place porteront un nœud papillon et des t-shirts ou polos aux couleurs du Grand Départ.