Suite à la décision du Conseil national de sécurité (CNS), la piscine de Laeken et les Bains du Centre rouvrent leurs portes aux nageurs dès ce 1er juillet 2020.

La piscine de Neder-Over-Heembeek rouvrira quant à elle le 20 juillet. Profitant de la fermeture imposée par le confinement, d’importants travaux ont été entamés. Ils permettront d’accueillir nageuses et nageurs dans de meilleures conditions encore. Ils sont en cours de finalisation.

Afin de respecter les contraintes sanitaires imposées par le CNS, cette reprise post-Covid 19 est assortie de conditions spécifiques. Ainsi, une réservation préalable est indispensable. Les baigneurs n’ayant pas réservé n’auront pas accès au bassin.

Un système de réservation en ligne a été mis en place. Le lien est accessible sur le site de la Ville de Bruxelles, dans sa partie dédiée aux trois piscines.

Cette réservation permet d’une part d’assurer le respect des mesures sanitaires et d’hygiène imposées par le CNS et d’autre part de gérer les flux en évitant les rassemblements tant devant que dans les infrastructures.

Seuls les grands bassins sont, à ce stade, accessibles aux nageurs. Les petits bassins dédiés aux familles nécessitent la mise en place de mesures complémentaires qui sont actuellement à l’étude. La durée de la baignade est limitée à 60 minutes maximum par session. Le nombre de nageurs est fixé à 4 par couloir. Les vestiaires et casiers sont accessibles. Ils seront immédiatement désinfectés après chaque utilisation. Le paiement peut désormais se faire de manière électronique et sans contact aux caisses des différentes piscines.

Afin d’assurer au mieux le respect de ces règles, l’ensemble du personnel de l’ASBL Bains de Bruxelles a suivi une formation spécifique (secourisme, nettoyage et désinfection) pour accueillir les Bruxelloises et les Bruxellois dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.