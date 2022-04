La procureure a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de 30 mois de prison à l'encontre d'un mineur dont le juge de la jeunesse s'est dessaisi, prévenu pour trafic de drogue et rébellion. Le jeune homme est impliqué dans un trafic de cannabis à grande échelle au sein du quartier Cureghem à Anderlecht, selon le ministère public, et il a blessé plusieurs policiers à deux reprises, dans un commissariat et au palais de justice. Le prévenu a été contrôlé une première fois, près de la station Clémenceau à Anderlecht, le 10 août 2020. Une patrouille, alertée par le comportement suspect de plusieurs individus, dans ce quartier connu comme un lieu de vente de stupéfiants, a décidé de les contrôler. Ils ont découvert, à proximité de ceux-ci, onze pacsons de cannabis et plusieurs boulettes de cocaïne.

Le 31 octobre 2020, le prévenu a été identifié, cette fois à la suite d'observations policières, comme l'un des suspects d'un trafic de drogue dans des blocs d'appartements près du Square Albert Ier à Anderlecht. Selon l'enquête, l'un des immeubles était un lieu de conditionnement de drogue. Un suspect a été interpellé en possession de 145,26 grammes de marijuana.

Le prévenu n'a pu être intercepté que le 5 novembre suivant. Il a été arrêté et transféré au commissariat. Le lendemain, il s'est rebellé contre les policiers au moment d'être transféré au parquet. Le 30 novembre suivant, alors qu'il devait comparaître dans un dossier de viol devant la cour d'appel de Bruxelles, il s'en est une nouvelle fois violemment pris aux policiers, dans le cellulaire du palais de justice. Selon le ministère public, le prévenu a craché sur les policiers, les a insultés et a donné de nombreux coups de poing et de pied. Plusieurs agents ont été blessés.