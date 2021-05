A la suite de perquisitions effectuées mercredi en rapport avec une affaire de vente de cocaïne sur la place du Conseil à Anderlecht, la police de Bruxelles-Midi (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles) a interpellé trois suspects, qui ont été mis à disposition des autorités judiciaires, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. Environ 20 grammes de cocaïne, un véhicule, 2 armes prohibées, 9.135 euros, 11 GSM et 2 balances de précision ont été saisis lors de cette opération. Une information indiquant qu'un certain Tony vendait de la cocaïne en donnant des rendez-vous sur la place du Conseil ainsi que rue de la Clinique est parvenue à la police. Des agents ont alors mené une opération d'observation et une vente s'est déroulée sous leurs yeux.

Le client a été intercepté et a admis avoir acheté de la cocaïne au suspect en cause. Les policiers ont ensuite procédé au contrôle de Tony, qui avait 0,4 gramme de cocaïne en sa possession. Deux autres suspects ont également été interpellés. Des perquisitions ont ensuite été réalisées à leurs domiciles.