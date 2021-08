Les habitants de Cureghem à Anderlecht demandent que le fédéral renforce la présence policière afin de lutter contre le trafic de drogue.

Du mardi 10 au lundi matin 16 août, durant six nuits successives, la place du Conseil, à Anderlecht, où se trouvent la maison Communale et le commissariat de police du quartier, a été plongée dans l’obscurité totale par des bandes urbaines habituées à diriger des secteurs de Cureghem. Les jeunes ont en effet pris le contrôle des boîtes électriques pour couper l’électricité et s’adonner au trafic de drogue.

Les autorités communales ont été alertées dès le jeudi 12 août par un comité d’habitants de la place. De nombreux mails et coups de téléphone sont passés, mais sans résultats. Par conséquent la situation s’aggrave : un dépôt clandestin s’est ajouté devant une maison, les attroupements se multiplient sur les marches des maisons, entraînant la dégradation de l’espace public.