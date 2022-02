Jusqu'à dix ans de prison ! Voici ce que le parquet fédéral requiert contre une famille poursuivie pour avoir blanchi de l'argent issu d'un vaste trafic de drogues. Cette famille, dont le nom commence par Z., auraient blanchi entre 300 et 400 millions d'euros issus d'un trafic de stupéfiants étendu sur toute l'Europe, rapporte Sudinfo.

Il a fallu une année et 13 000 heures d'enquête à la police pour démanteler cette organisation criminelle dont les ramifications s'étendaient, outre la Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Maroc. Lors de nombreuses perquisitions menées en 2016, 2,5 millions d'euros et de nombreux objets de luxe ont pu être saisis.

Des exécutants récupéraient "des sommes importantes d’argent du trafic de stupéfiants dans plusieurs villes de France et en Espagne". Puis d’autres opéraient "des dizaines de transports d’argent entre différentes villes de France, de Belgique et des Pays-Bas. Les mouvements bancaires plus importants seraient ensuite réalisés entre Dubaï et le Maroc où les commanditaires blanchissaient l'argent à travers des sociétés à Casablanca", expliquait la police en 2016, relate encore Sudinfo.