Les avocats Marie-Pierre de Buisseret et Alexis Deswaef, le coordinateur de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés Mehdi Kassou et le père Daniel Alliet, curé de l'église du Béguinage, ont représenté les quelque 400 grévistes de la faim lors des discussions avec le gouvernement. Ils avancent que Sammy Mahdi aurait pris une série d'engagements laissant entrevoir une possibilité de régularisation pour une partie des grévistes qui présentaient des caractéristiques démontrant leur bonne intégration dans la société belge. Ils considèrent les premiers rejets de ce qu'ils pensaient être de "bons" dossiers comme un manquement à sa parole.

"J'étais tout le temps présent - avant le 20 juillet, le mardi 20 même après-midi et le mercredi 21 au matin au Cabinet - et je peux vous assurer que le secrétaire d'État M. Mahdi n'a rien promis", défend Freddy Roosemont. "Il a d'abord dit que pour les grévistes, il n'allait rien faire de spécial. Ensuite, il a énuméré les différents groupes qui peuvent actuellement via une demande 9bis (pour circonstances exceptionnelles, NDLR.) recevoir une décision positive. C'est ce qu'il a déclaré plusieurs fois à la Chambre".

Il ajoute que le secrétaire d'État a plusieurs fois motivé son refus d'un traitement spécial par le fait qu'il aurait trouvé cela injuste par rapport aux autres personnes sans-papiers, sans compter que cela risquerait d'amener à voir se démultiplier des grèves de la faim.

Selon le directeur général de l'Office des étrangers, seul un traitement rapide des demandes de régularisation a été accordé aux anciens grévistes de la faim, ce qui a été respecté. Il s'agissait uniquement d'un réexamen, ou premier examen pour certains, de leurs dossiers sur base des critères existants.

"Il n'y a pas eu d'accord", continue Freddy Roosemont. "On est sorti de réunion le 21 juillet vers midi. Eux sont retournés à l'église et nous à l'Office des Étrangers, mais sans accord. Tout le monde était heureux d'apprendre dans l'après-midi que l'action se terminait, mais j'ai été extrêmement surpris le soir de ce que les gens disaient dans les médias, car on n'avait rien promis au matin".

Sans s'avancer sur un pourcentage, il concède qu'il y aura une part relativement élevée de refus, car la plupart des ex-grévistes n'appartiennent pas aux catégories vulnérables existantes. "Si on regarde la composition du groupe, ce sont en grande majorité des gens issus d'Afrique du Nord, en premier lieu du Maroc et de l'Algérie. Ils ont entre 25 et 55 ans. Ce sont majoritairement des hommes. Ce ne sont pas des demandeurs d'asile, ni des familles avec enfants qui vont l'école depuis un certain temps, ni même des gens de plus de 70 ans qui sont souvent malades, qui ont des petits-enfants en Belgique en situation légale et qui ne peuvent plus retourner dans leur pays natal car il n'y a plus personne à retrouver... Le regroupement familial élargi ne les concerne pas non plus... "

Ces personnes sont donc plutôt issues d'une migration dite économique. Quant à l'emploi, Freddy Roosemont explique que ce sont en premier lieu les Régions qui ont la main sur la délivrance des permis de travail.