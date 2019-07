Trains, trams, bus, waterbus, vélo... l'ensemble des transports seront renforcés durant le week-end vers et dans la capitale, à l'occasion du grand départ du Tour de France.

La SNCB a déjà prévu 40 trains supplémentaires, tant en direction de Bruxelles que pour le retour. La capacité des trains réguliers à destination et en provenance de la capitale sera également renforcée. En outre, un billet week-end spécial, valable de vendredi 19h00 à dimanche, est proposé à 50% du tarif normal. La SNCB rappelle également que les 34 gares bruxelloises sont situées à proximité immédiate de l'itinéraire que les cyclistes emprunteront. Ce billet de train offre de plus une réduction sur les tarifs des parkings de la SNCB.

Le réseau de la Stib sera quant à lui gratuit le samedi et le dimanche. Le métro sera renforcé, de même que plusieurs lignes de tram qui passent à proximité de l'itinéraire.

Les parkings voiture sont indiqués sur www.parkandride.brussels. Parking Bruxelles offre la gratuité pour le stationnement sur les parkings de dissuasion Ceria et Crainhem pendant le week-end du Tour. Dans les autres parkings, un tarif préférentiel de 3 euros par place sera d'application.

Outre les transports en commun, Villo! a également prévu de rendre exceptionnellement gratuit son service de vélos partagés. L'action sera valable de jeudi à dimanche pour toute personne achetant un ticket d'un jour. Il suffira de télécharger la nouvelle application ou d'aller sur le site, en choisissant l'option "day ticket tour de France", annonce Villo! mardi.

La navette fluviale Waterbus bénéficiera aussi d'un renforcement durant l'événement. Les 6 et 7 juillet, le bateau naviguera en effet jusqu'à 20h00 entre Vilvorde et le centre de Bruxelles. Le Waterbus relie Vilvorde au centre de Bruxelles, avec des haltes possibles à Vilvorde, Neder-over-Heembeek, Schaerbeek, Laeken, Molenbeek et Bruxelles.

Le site internet https://granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels/fr reprend l'ensemble des possibilités de mobilité prévues pour le grand départ.