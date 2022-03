Le futur "médiatram" empruntera la rue Colonel Bourg, le long de l’E40 et traversera les communes de Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert.

C’est un des grands projets qui animent le nord de Bruxelles. Le périmètre à proximité de la RTBF et de la VRT, à la sortie de l’autoroute E40, est appelé à être totalement repensé en un quartier mêlant ces activités audiovisuelles à des logements, bureaux et espaces verts. C’est le fameux "Médiapark", qui fait l’objet d’un Plan d’Aménagement Directeur ("Pad" dans le jargon urbanistique bruxellois).

Nouveau quartier, et donc nouveaux besoins… notamment en termes de mobilité. Ce jeudi, le gouvernement bruxellois a arrêté le tracé du futur tram (communément appelé "Médiatram") qui desservira le quartier. La ligne 25 sera, à Meiser, dirigée vers le complexe du Cora de Woluwe et ne partira plus vers le sud et le bois de la Cambre comme c'est le cas actuellement. Cette modification de trajet permettra d'"isoler" la ligne 7, qui actuellement partage le tronçon "Meiser-Buyl" avec le 25.

Via la rue Colonel Bourg

La nouvelle ligne reliera donc Meiser au complexe Cora (à Woluwe-Saint-Lambert, à la frontière avec Evere, non loin de la frontière linguistique)… en passant bien sûr par le site de Mediapark. "Le tracé choisi sur base de l’étude d’impacts menée par la Stib passe par le boulevard Reyers (côté est), la Porte Meiser (entrée du site Mediapark côté Meiser), la rue Colonel Bourg et la future passerelle George de Lombaerde (tram et cyclo-piétonne)", indique l’exécutif bruxellois dans un communiqué.

Ce nouveau tram s’inscrit dans une optique de "liaison radiale", qui consiste à "relier plusieurs quartiers les uns aux autres, sans devoir passer par le centre-ville".

Comme souvent à la Stib, venue du tram est synonyme de réaménagement de l’espace urbain. "Le nouveau tram permettra aussi une amélioration de l’espace public sur son tracé avec, notamment, un réaménagement de la rue Colonel Bourg", ajoute la ministre bruxelloise, Elke Van den Brandt (Groen). Ce tracé est, selon le gouvernement, "cohérent avec le projet de construction d’une station de prémétro Meiser en souterrain". Le timing de la cette nouvelle ligne est dépendant des travaux du chantier du Médiapark.

Prolongé vers la Gare du Nord

Ce nouveau tronçon entre Meiser et le Cora fait partie, selon les autorités régionale, "d’un projet plus large qui vise à terme à créer une ligne radiale est, qui reliera la Gare du Nord au campus de l’UCL à Woluwe, en passant par Meiser, le site Mediapark, le quartier des Communautés et l’avenue Marcel Thiry".

Parallèlement à ce "médiatram", la ligne 7 devrait voir sa fréquence augmenter grâce à son isolement.