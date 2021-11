Transmission du virus: voici pourquoi Bruxelles est le meilleur élève de la classe Belgique Bruxelles Sylvain Anciaux © BAUWERAERTS DIDIER

Cocorico ! Bruxelles peut (enfin) se targuer d'être le meilleur élève de la classe Belgique dans une matière liée à la gestion de la pandémie. En effet, le taux d'incidence, soit le nombre de cas positifs pour 100.000 personnes, est depuis trois semaines plus bas à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre. "On voit bien que ces mesures fonctionnent. Je vais peut-être faire un petit zoom arrière, Bruxelles n'a jamais relâché les mesures puisque le chiffres en termes de taux de vaccination n'étaient pas satisfaisants. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'en termes de taux de contamination, Bruxelles est au plus bas." Tels étaient les mots du ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale hier matin sur les ondes de La Première. C'est vrai ?