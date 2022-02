L'histoire commence avec celle d'Haron, expulsé d'un resto bien connu dans le centre bruxellois pour sa tenue (il portait une robe), qui avait suscité un certain émoi. Le mannequin était invité, mardi, chez Philippe Close (PS). Ce mercredi, sur Instagram, la députée Écolo Margaux De Ré soupçonnait de récupérer le bourgmestre bruxellois de récupérer le dossier.on vous croit.

Contactée, celle qui est aussi la présidente de la commission s'explique. "Sur la rencontre avec Close je pense que c’était bien de donner une visibilité à ces événements et globalement aux questions LGBTQIA+. La ville a toujours été assez à la pointe là dessus donc ça ne m’a pas étonnée. Maintenant la suite est attendue avec attention. Le PS a la compétence de l'Égalité des chances en FWB et à la Région. On attend le plan régional."

Ben Hamou annonce 300 000 euros pour les associations LGBTQIA+

De son côté, la secrétaire d'État à l'Égalité des chances et ministre de la cohésion sociale Nawal Ben Hamou (PS), se défend de ces accusations. "Ce jeudi, je présenterai un plan d'action transversal au gouvernement bruxellois. Il comprend 35 actions globales approuvées par les acteurs de terrain. On parle logement, mobilité, formation, santé, emploi, entre autres, c'est un travail qui a duré de nombreux mois et quasi tous les ministres y ont joué un rôle." Parmi les 35 mesures, l'intégration dans le code du logement l'interdiction de discriminer une personne par son identité ou expression de genre, une formation auprès des acteurs de l'Horeca,

Autre remarque de Margaux De Ré : "le financement des associations de terrain sur ces questions, c’est encore très précaire, avec des appels à projets limités dans le temps et peu de financement pérennes". La secrétaire d'État annonce alors 300 000 euros de financement pour les associations LGBTQIA+. "C'est assez conséquent" se félicite Nawal Ben Hamou qui affirme que c'est une première.

Le plan d'action sera donc adopté par le gouvernement bruxellois ce jeudi midi.