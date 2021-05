Les quatre hommes ont reconnu les faits. Cependant, selon leurs avocats, ils n'étaient que de petites mains n'ayant aucune fonction de premier plan. Selon les quatre hommes, ils avaient travaillé sur la plantation parce qu'ils avaient besoin d'argent. Deux d'entre eux avaient effectué les travaux pour rendre la maison prête à accueillir la plantation et deux autres n'étaient arrivés que plus tard, pour entretenir celle-ci. Ces deux derniers ont été condamnés à des peines de prison de 26 mois. Les deux autres ont écopé d'une peine plus lourde. En effet, selon le tribunal, ils étaient également coupables d'avoir détourné l'électricité utilisée pour éclairer et chauffer la plantation.

Début janvier, une patrouille de la police de Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) avait découvert la plantation grâce à une camionnette repérée devant un magasin de jardinage à Jette. La police a donc suivi la camionnette, ce qui l'a menée vers un bâtiment avec entrepôt à Zaventem. La patrouille a pu alors y remarquer la forte condensation sur l'intérieur des fenêtres et a informé l'unité de Zaventem.

Un scan thermique de l'immeuble a permis de confirmer des anormalités. Une descente dans le bâtiment a mené à l'arrestation des quatre hommes de nationalité albanaise. Les agents ont trouvé au rez-de-chaussée une plantation de 934 plants, et au premier étage, une deuxième salle vide et destinée à la culture. Dans le hangar voisin, une autre chambre de culture, qui était aussi vide, avait également été installée.