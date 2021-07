Le prévenu, de nationalité albanaise, avait été arrêté lors d'une descente de police dans une plantation de cannabis. Selon son avocat, le jeune homme n'avait été engagé que pour s'occuper des plantes et n'était pas impliqué dans la construction et les rendements de la plantation. En novembre 2020, la police a été avertie par un voisin qu'une odeur de cannabis régnait dans un immeuble à Asse (Brabant flamand). Elle a trouvé au premier étage du bâtiment une plantation de cannabis et est tombée sur le prévenu, qui a été interpellé.

Dans l'appartement, 113 plants de cannabis ont été découverts, répartis dans quatre pièces. Plusieurs empreintes digitales et traces ADN du prévenu ont été retrouvées. Le parquet avait requis 40 mois de prison tandis que la défense avait plaidé une peine inférieure à trois ans.

Le tribunal a finalement prononcé une peine de 30 mois d'emprisonnement.