Les faits se sont produits à Ganshoren, Avenue Van Overbeke. Au moment où une première équipe arrive aux immeubles pour un tapage, elle était directement ciblée par des bouteilles et des pierres. Un peu plus tard, un deuxième appel est reçu pour des faits similaires. Plusieurs équipes se rassemblent sur place et exécutent un ratissage. Trois jeunes adultes (entre 18 et 22 ans) sont sortis des buissons et privés de liberté lorsqu’ils prenaient la fuite à pied.

Ils sont mis à disposition du Parquet de Bruxelles et seront poursuivis pour coups et blessures volontaires envers la police. Un collègue a été légèrement blessé et quelques véhicules ont été endommagés.

Après l’incident qui a eu lieu la nuit de jeudi passé à Molenbeek-Saint-Jean où un véhicule de police et des pompiers ont été caillassés, les équipes d’intervention de la zone de police Bruxelles-Ouest étaient de nouveau le cible cette nuit.