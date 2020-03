Le feu a pris au premier niveau d'un immeuble de trois étages situé rue de la Meuse.

Trois personnes ont été légèrement blessées dans un incendie à Molenbeek-Saint-Jean, mardi matin, selon les pompiers de Bruxelles. L'appartement où le feu a pris est actuellement inhabitable en raison des dégâts causés. L'incendie s'est déclaré mardi matin vers 03h au premier niveau d'un immeuble de trois étages situé rue de la Meuse à Molenbeek-Saint-Jean. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, l'incendie était déjà pleinement développé.

Un habitant a dû être évacué via l'échelle aérienne des pompiers et deux autres ont été évacués par l'escalier de l'immeuble. Tous les trois ont été examinés et soignés sur place par un médecin du Smur. Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie, mais l'appartement du premier étage où le feu a pris est temporairement inhabitable. La cause de l'incendie n'est pas encore connue.