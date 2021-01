Depuis jeudi, toute personne qui est restée plus de deux jours dans une zone rouge à l'étranger a l'obligation de se mettre en quarantaine. Les voyageurs doivent être testés immédiatement le jour de leur retour, ainsi que sept jours plus tard. À cette fin, il a été décidé d'étendre la capacité de tests existante à l'aéroport de Bruxelles et de développer de nouveaux centres à l'aéroport de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi.

"A 18h00, on comptabilisait quelque 300 personnes venues se faire tester au centre de dépistage installé à la gare de Bruxelles-Midi. Mais des trains sont encore programmés et nous restons ouverts jusqu'à 23h00", précise la porte-parole de la Croix-Rouge.

Le centre de testing de la gare de Bruxelles-Midi, situé dans un bâtiment annexe de la SNCB, (juste à la sortie de la gare avenue Fonsny), est opérationnel depuis samedi 09h00. Il sera ouvert sept jours sur sept jusque 23h00 et pourra tester 750 personnes par jour. La Croix-Rouge est en charge de sa gestion et de son organisation.