Un technicien de Sibelga et une employée ont été transportés à l'hôpital pour une intoxication au CO. Un homme vivant dans un squat a également été hospitalisé dans l'après-midi à la suite d'un incendie qui s'est déclaré chaussée de Mons à Anderlecht.

Des techniciens de Sibelga étaient sur les lieux afin de réaliser un entretien de l'installation de gaz. Leurs détecteurs de CO se sont déclenchés à leur entrée dans le local technique. Ils affichaient le plus haut niveau d'alerte. Ils ont alors appelé les pompiers et ont ouvert les fenêtres pour ventiler les lieux en attendant leur arrivée. Ils ont également procédé à l'évacuation du personnel. La fuite de CO était liée à un problème au niveau de l'évacuation des gaz de combustion.

L'incendie dans l'arrière d'un bâtiment de la chaussée de Mons, près de la porte d'Anderlecht, a lui été signalé peu après 15h00 alors qu'il était déjà pleinement développé. Un squatteur qui était déjà sorti de l'immeuble à l'arrivée des pompiers a fait savoir que d'autres personnes se trouvaient encore dans les locaux. Il a dû être hospitalisé pour une intoxication par les fumées. "Comme il n'y avait pas beaucoup d'ouvertures, il y avait beaucoup de chaleur et de fumée", raconte Walter Derieuw. "C'étaient des conditions de travail assez pénibles. Les pompiers ont fait une recherche, mais heureusement il n'y avait plus personne. Les autres occupants avaient dû trouver d'autres sorties. Ce sont toujours les mêmes problèmes dans les locaux abandonnés: la sécurisation des lieux, chercher s'il y a encore des gens à l'intérieur..." Les pompiers sont partis vers 17h30. L'origine de l'incendie reste à déterminer.