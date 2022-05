Brocante, jeux, barbes à papa, kermesse… La traditionnelle "fête de Tervueren" est de retour après deux éditions annulées.

Dès 11h, ils étaient déjà des milliers sur l’avenue de Tervueren. Ce dimanche, pas de trafic, pas de klaxon, mais place à la pêche aux canards, aux barbes à papa, aux terrains improvisés de badminton, à la danse et aux ballons. Après deux éditions annulées à cause du covid, la tant attendue fête de Tervueren s’est ouverte en fanfare sous un soleil presque estival. Au total, 3 kilomètres de voirie, entre le Parc du Cinquantenaire et le parc de Woluwe, sont dédiés aux jeux et à l’oisiveté jusqu’au soir.