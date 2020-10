Plainte pour coups et blessures et arrestations arbitraires. Voici ce qu’ils disent avoir vécu…

La manifestation du 13 septembre, organisée par le collectif Santé en lutte, n’en finit plus de faire des vagues. Pour rappel, l’événement avait abouti à 35 arrestations, 32 administratives et 3 judiciaires.

Trois manifestants, représentés par l’avocat bruxellois Olivier Stein, viennent de déposer plainte auprès du parquet de Bruxelles. La plainte est contre X mais ce sont clairement des policiers qui sont visés. Elle évoque des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail, des arrestations et détentions arbitraires ainsi que de la non-assistance à personne en danger. Le tout étant aggravé par le mobile des délits avancés, à savoir les convictions philosophiques et politiques des plaignants.

Voici ce que raconte cette plainte…

(...)