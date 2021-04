Le braquage du magasin Delhaize situé sur la place communale de Linkebeek s'est déroulé le 9 décembre aux environs de l'heure de fermeture. Trois personnes masquées et armées ont pénétré dans le magasin et menacé la caissière. Après l'avoir forcée à ouvrir la caisse, les voleurs sont partis avec le contenu de celle-ci ainsi que des cigarettes et des bouteilles d'alcool.

Grâce aux caméras de surveillance de la place, les enquêteurs de la zone de police ont pu identifier trois suspects, tous trois mineurs d'âge. Ils ont été interpellés et ont reconnu les faits avant d'être placés dans une institution fermée pour mineurs.