Être "l'amie des enfants", c'est l'ambition de la ville de Bruxelles. "Partager l'espace public et proposer davantage de plaines de jeux aux enfants font partie de notre accord de majorité", indique Zoubida Jellab, échevine des Espaces verts. Dans ce cadre là, trois petites plaines de jeux ont été installées dans le nord de Bruxelles. Les petits parcours en bois de robinier ont été mis en place sur le rond-point de Pannenhuis, à Bockstael rue Léopold I à côté du magasin Brico et à Neder-Over-Heembeek, sentier du verger. "Nous voulions quelque chose de naturel, précise l'échevine Ecolo-Groen. Le plastique on évite". Le revêtement au sol est également pensé en accord avec la nature. "Il permet à l'herbe de pousser et à l'eau de s'infiltrer dans le sol."

Le calendrier choisi devait permettre aux enfants de profiter des installations au printemps. Malheureusement, le coronavirus est passé par là et les plaines de jeux ont été fermées. "Pendant le confinement, les enfants ont ressenti le besoin de s'aérer pas trop loin de chez eux, indique Zoubida Jellab. Cela nous conforte dans nos actions. Nous imaginions des espaces ludiques près de chez eux, sans être obligés de prendre la voiture".

Et de poursuivre : "peu de familles partiront en vacances cette année. C'est important que les enfants puissent jouer à proximité de chez eux"



Malgré l'étendue de la Ville de Bruxelles, les grands espaces pour installer des plaines de jeux sont rares. "Nous avons cherché des petits endroits", précise l'échevine des Espaces verts. Des plantations d'arbres fruitiers à proximité des mini plaines de jeux sont prévues.

"Les enfants pourront manger des framboises en jouant". Pour les parents, des sièges, imitation rondins de bois, seront également installés autour des jeux. "A Bockstael, la plaine s'est intégrée dans une revalorisation d'une bande verte à proximité du magasin Brico. "En terme de propreté c'était problématique, explique Zoubida Jellab. C'était un dépotoire. Nous avons décidé d'occuper ce terrain avec une plaine de jeux". D'autres plaines de jeux en bois vont pousser dans d'autres lieux de la ville. La ville de bruxelles prospecte. Les habitants sont d'ailleurs appelés à donner des idées de sites où les petites tyroliennes pourront accueillir les enfants.