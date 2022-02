Trois mois d'attente pour un rendez-vous au service étrangers d'Anderlecht : "c'est de la discrimination" Bruxelles Sylvain Anciaux © FLEMAL JEAN-LUC

Le 11 mai 2022, à 13h50. C'est le prochain créneau disponible au guichet des étrangers hors-Union Européenne d'Anderlecht, du moins si le rendez-vous est pris ce mardi 22 février. Deux mois et demi d'attente qui peuvent paraître une éternité pour les étrangers. Pour Marie Doutrepont, avocate spécialisée en droits des étrangers et résidente dans la commune, ce délai est particulièrement problématique pour les étrangers non-Européens, qui risquent de vivre une période où leur permis de séjour est expiré, et sont donc sans-papiers, et donc sans aide du CPAS. "L'un de mes clients était dans cette situation, il s'agit en plus d'une personne avec des problèmes de santé mentale, c'est un public plus vulnérable de manière générale. Ce n'est pas correct de les faire dépendre et attendre l'administration pendant des semaines voire des mois."