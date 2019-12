Un incendie s'est déclaré mardi vers 01h00 du matin au dernier étage d'un immeuble de 14 étages situé avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre, a indiqué dans un communiqué la commune bruxelloise.

Trois personnes ont été blessées, signale le porte-parole du bourgmestre Benoît Cerexhe. Deux souffrent d'une intoxication au monoxyde de carbone et une a été brûlée. Les trois victimes ont été emmenées à l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek. "La police et les pompiers se sont très rapidement rendus sur place. L'immeuble a dû être totalement évacué", précise le communiqué. "L'incendie a été maîtrisé sans propagation. Le bourgmestre, Benoît Cerexhe, s'est rendu sur les lieux. La phase du plan d'intervention psychosociale a été déclenchée. Tous les résidents ont été accueillis et encadrés au réfectoire de la maison de police de Woluwe-Saint-Pierre le temps que l'incendie soit maîtrisé et que les pompiers fassent l'état des lieux du bâtiment."

Mardi vers 05h00, les premiers occupants ont pu regagner leur habitation mais certains devront être relogés ailleurs car leur appartement a été déclaré inhabitable.