Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi soir à Schaerbeek, rue Léopold Courouble, pour trois personnes, deux parents et un enfant, intoxiqués au monoxyde de carbone. Les victimes ont été hospitalisées, mais leurs jours ne sont pas en danger. La cause de l'empoisonnement était un chauffe-eau défectueux dans la salle de bains. "Dès qu'ils sont arrivés sur place après l'appel d'urgence, nos ambulanciers ont amené les victimes vers les fenêtres. Il s'agissait d'un couple et de leur garçon âgé de 8 ans. Ce dernier a été inconscient pendant quelques minutes et a été pris par des convulsions, ce qui révèle que l'intoxication était assez sérieuse, mais aucun pronostic vital n'était engagé pour aucune des victimes. Elles ont toutes trois été transportées à l'hôpital ensuite", a expliqué mardi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"C'est le chauffe-eau de la salle de bains qui a causé l'empoisonnement. Il a été scellé par Sibelga, ainsi que le compteur de gaz. Nos pompiers ont ensuite procédé à la vérification des installations des autres appartements de l'immeuble. Ils ont trouvé une fuite de gaz au niveau d'un autre chauffe-eau au rez-de-chaussée. Cet appareil a donc aussi été scellé. Il a été demandé de faire contrôler toutes les installations par un technicien", a précisé Walter Derieuw.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu'il est nécessaire de faire installer des appareils de chauffe conformes, par un technicien agréé, et de les faire contrôler dans les délais requis. Il est aussi primordial de prévoir un bon système d'évacuation des gaz de combustion mais aussi un bon système de ventilation, et d'aérer régulièrement les pièces où ces appareils sont installés.