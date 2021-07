Vendredi dernier, les bourgmestres des communes de la zone Montgomery (Etterbeek et les deux Woluwe) ainsi que le chef de corps ont félicité trois inspecteurs de police pour leur intervention dans le parc du Cinquantenaire. "Le 31 mai vers 22h40, alors qu’ils sont en patrouille dans les environs du parc du Cinquantenaire, deux inspecteurs du service intervention sont avertis par un autre collègue qu’une agression violente aurait eu lieu dans le parc", explique la zone de police. "Sur place, ils tombent sur la victime de cette agression. Couchée au sol, la victime a reçu plusieurs coups de couteau, dans le ventre et sur le bras. Elle saigne énormément, notamment au bras."

La victime a été prise en charge par un collègue de la zone de police Bruxelles-capitale, alors en civil et présent dans le parc dans le cadre de sa vie privée, qui lui a prodigué notamment les premiers soins. "Etant les premiers intervenants sur place, les deux inspecteurs ont alors pris le relais et décidé immédiatement d’utiliser un garrot tourniquet pour faire stopper l’hémorragie importante au niveau du bras de la victime. Les services de secours qui arriveront sur place quelques minutes plus tard communiqueront à nos collègues que leur intervention a probablement permis de sauver la vie de la victime."