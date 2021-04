Ces derniers bénéficieront d'un soutien comme le prévoit cet outil régional de revitalisation pour le développement urbain et l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Les trois communes bénéficieront chacune d'une subvention de 142.500 euros afin d'élaborer leur programme de base et d'une subvention de 12,5 millions d'euros pour développer les projets concrets qui s'y retrouveront.

Comme pour les années précédentes, cet appel à candidature, coordonné par le ministre-président Rudi Vervoort (PS), a été marqué par une participation forte. Au total, sept candidatures lui ont été soumises.

"Avec la crise du Covid-19, les difficultés liées aux conditions d'habitabilité des logements, en particulier des populations précarisées (inadaptation, voire insalubrité des logements) dans un contexte de confinement généralisé et de télétravail, se sont exacerbées. Au regard de ces constats, de l'urgence des besoins en logements abordables et de qualité, et afin de renforcer les actions dans ce domaine, il était primordial d'orienter prioritairement l'appel à candidatures vers les territoires accueillant une large part de logements sociaux", a expliqué vendredi le ministre-président Vervoort.

Ont donc été sélectionnés soit des périmètres dits de «grands ensembles» (concentration de logements publics sociaux ou assimilés sur un territoire donné); soit des périmètres comportant 50% (ou plus) de logements sociaux ou assimilés.

Les lauréats de cette douzième série des Contrats de Quartiers Durables 2022-2027/2029» sont des territoires qui, tous, disposent d'opportunités foncières intéressantes et suffisamment nombreuses pour y projeter le déploiement d'espaces verts et d'équipements contribuant à la revitalisation des quartiers, à la création d'espaces de respiration, de détente et de convivialité dans un environnement souvent dense. L'amélioration de la qualité de vie des habitants est l'objectif principal de chaque contrat de quartier durable dont les projets prioritaires sont identifiés et élaborés avec leur étroite participation, a encore justifié Rudi Vervoort par voie de communiqué.