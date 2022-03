Trois suspects d'une double tentative de meurtre, survenue à Bruxelles, dans la nuit du 1er au 2 février, ont été interpellés et placés sous mandat d'arrêt, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Ceux-ci ont été arrêtés un peu plus d'un mois après les faits, à la suite de la diffusion d'un avis de recherche.

Les faits ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 février derniers, à l'intérieur d'une plaine de jeux d'un complexe immobilier de cinq blocs d'appartements, situé entre la rue du Rem des Moines et la rue du Grand Serment à Bruxelles. Deux jeunes hommes ont été atteints de plusieurs balles, entre 00h15 et 00h30, et ont été grièvement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital dans un état grave, mais qui s'est stabilisé après quelques heures.

Peu après la fusillade, deux personnes ont pris la fuite, en utilisant un scooter qui était garé non loin du lieu des faits. Le lendemain, le parquet de Bruxelles a diffusé un avis de recherche. Un peu plus d'un mois plus tard, le 11 mars, les enquêteurs ont interpellé trois suspects. Ceux-ci ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction pour deux tentatives de meurtre et pour détention illégale d'armes à feu. CFI/