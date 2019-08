Ce matin, la police a affirmé à Guy qu'elle ne dresserait pas de procès verbal...









"Cela vient probablement des produits qu'ils ont utilisés lorsqu'ils ont voulu refaire la route à côté, détaille-t-il. Ils ont gratté la route, cassé du bêton le 22 août et de la poudre de quartz s'est répandue partout aux alentours. Les toits, les arbres et la surface de l'eau sont maculés d'une poudre blanche". S'il s'agit d'un véritable désastre pour l'homme de 75 ans, cela pourrait également avoir une conséquence environnementale plus large puisque l'eau se déverse dans un cours d'eau qui lui-même se jette dans la Dendre. "J'ai contacté la police, les pompiers, le service des eaux et celui qui s'occupe du milieu, pour le moment, personne n'a su m'aider, regrette Guy. Les poissons morts flottent encore à la surface de mon étang et je ne sais pas comment les faire partir". Outre l'odeur pestinentielle, Guy ne sait pas comment se débarrasser des poissons morts. "La loi interdit que l'on transporte des poissons morts. J'ai quelques sacs poubelles pleins de poissons morts dans un coin de mon parking. Je ne peux rien faire..."





Guy Vermeiren et son épouse craignent que la commune n'étouffe l'affaire. "La police est venue samedi. Elle a fait des photos, etc. Ce matin, la police m'a dit qu'elle ne dresserait pas de procès-verbal. Pourquoi ? On n'en sait rien. Quant au bourgmestre, il est au courant et ne nous a toujours pas contacté ni envoyé quelqu'un de la commune. Tout aussi surprenant, les débris du chantier ont, comme par hasard, été enlevé ce matin quatrième vitesse. Comme si l'on voulait cacher quelque-chose. Je crains vraiment que la commune ne veuille étouffer l'affaire."





Prévoyant, Guy a prélevé un poisson qu'il a congelé. Il a également prélevé la poudre blanche suspecte en vue d'une analyse ultérieure et prélevé une bouteille d'eau de l'étang. "J'ai aussi autopsié quelques poissons", poursuit le pisiculteur. "Ils avaient tous une sorte de yaourt collant et gras de couleur blanche dans leur corps. D'après un ami spécialisé dans ce secteur, la poudre de quartz, c'est pire que l'amiante. Je crains donc pour l'environnement proche car des gens ont respiré cette poudre, elle a également filé dans la Dendre voisine..."

"C'est une catastrophe", réagit Guy Vermeiren, retraité de 75 ans. Le Bruxellois a découvert ce week-end son étang à Schepdaal complètement dévasté. "Je suis rentré de quelques jours de vacances vendredi soir, l'étang n'avait rien, les poissons étaient vivants. Le lendemain matin samedi, ils étaient tous morts. Entre trois et quatre tonnes de poissons morts flottant à la surface donc mais aussi une puanteur abominable. "C'est 20 ans de travail qui sont foutus", s'émeut Guy. Selon ce dernier, pas moins de trois tonnes de poissons, comprenant des carpes et des koïs ont péri en deux jours. La cause ? Le Bruxellois pense que le problème vient de travaux effectués dans la rue qui jouxte son étang naturel appartenant à sa famiile.