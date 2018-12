À l’issue des élections communales du 14 octobre, de nombreux nouveaux échevinats ont vu le jour. Et parmi ceux-ci, on retrouve l’échevinat de la Sécurité urbaine dont a hérité Alain Kestemont (Défi), Anderlechtois de 57 ans, également conseiller de police au sein de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles). Cette compétence existe déjà à Anvers mais c’est la toute première fois qu’elle voit le jour en Région bruxelloise.

Vous devenez échevin de la Prévention et de la Sécurité urbaine. Quelle est la différence ?

"La prévention concerne le volet lié aux vols dans les habitations, la prévention envers les toxicomanes, et englobe également l’action des gardiens de parcs et des éducateurs de rue. En parallèle, ma compétence de la Sécurité urbaine vise à mettre en place des programmes concrets de sécurité, comme par exemple la revalorisation de la police de proximité, qui constitue mon cheval de bataille. J’effectuerai ce travail en collaboration avec le bourgmestre Eric Tomas (PS) qui garde évidemment sa compétence Police."

Que souhaitez-vous concrètement mettre en place ?

"Si les budgets le permettent, je souhaite intensifier les patrouilles pédestres et canines, et mettre en place des brigades cyclistes qui n’existent actuellement pas dans la zone. Ces patrouilles rassurent la population, et les policiers sont plus facilement accessibles que s’ils sont assis dans leur véhicule. Par ailleurs, je compte demander un appui de la police fédérale pour bénéficier de davantage de cavaliers dans l’espace public, à commencer par les parcs qu’il convient de sécuriser afin d’éviter les problèmes de saleté et d’insécurité que l’on connaît. Le cheval est vecteur de communication et pourrait, en partie, permettre d’enrayer le phénomène."

Des polices de proximité existent déjà via les Koban. Souhaitez-vous les renforcer ?

"Absolument. Selon moi, le personnel du Koban Virtus, actif sur le périmètre de la place de la Vaillance, est en nombre insuffisant. Il faudrait affecter davantage d’agents à cette tâche car on ne peut pas demander à ce personnel en nombre restreint d’aller à la rencontre des commerçants pour voir si tout se passe bien, tout en leur demandant d’assurer leurs missions en rue."

Mais ces Koban ne sont-elles pas un peu insuffisantes que pour permettre de renouer le contact entre la population et la police dans les quartiers les plus sensibles ?

"On constate une méfiance croissante envers les policiers. Il faudrait donc renforcer la police de proximité qui agit dans le quartier de Cureghem, et nous attendons avec impatience le commissariat qui verra le jour dans le quartier du Peterbos. Mais afin de permettre à la police locale d’assurer au mieux ses missions, il faut impérativement revoir la norme KUL (le financement des zones de police locales par le fédéral, NdlR) qui n’est plus adaptée au regard de la croissance démographique enregistrée ces quinze dernières années. De nombreux problèmes viennent de là."

Vous avez été réélu comme conseiller de police de la zone Midi. Comment faire pour améliorer la gestion au sein de cette zone, l’une des plus importantes du pays ?

"Notre zone connaît d’énormes problèmes de dysfonctionnement et de gestion que j’ai dénoncés à maintes reprises au cours de la législature précédente. Tout d’abord, il convient de veiller à une répartition plus juste du nombre de policiers entre les trois communes car Anderlecht paie 49 % de la dotation annuelle globale, mais dispose de moins de 49 % de policiers. Il faut donc veiller à rééquilibrer la zone. De plus, nous allons élaborer un plan zonal de sécurité tous les deux ans et non plus une fois par législature. Cela va permettre de mieux cibler les réalités de chaque quartier. Dans certains endroits, il y a du trafic de drogue, tandis que dans d’autres l’on retrouve du trafic de voitures volées. Mais ces phénomènes se déplacent. Il convient donc de réactualiser le plan zonal de sécurité de manière régulière afin d’avoir une vision claire des phénomènes propres à chacun des quartiers."

Les commissariats sont également dans un piètre état. Quelle est votre marge de manœuvre ?

"L’ensemble des commissariats situés sur le territoire d’Anderlecht sont délabrés et tombent en ruine. Il convient donc de trouver de nouveaux endroits pour héberger les activités des forces de l’ordre, à l’étroit dans les commissariats actuels. De plus, la population se plaint de l’accueil qui lui est réservé. Je vais donc demander au président du collège de police de dresser un inventaire des bâtiments existants, et nous allons tenter de trouver de nouveaux lieux centraux, suffisamment grands et sécurisés qui constitueront les futurs commissariats."

Il apparaît également que de nombreux policiers sont découragés par leur fonction. Comment y remédier ?

"Le manque chronique de personnel provoque une charge de travail énorme sur nos policiers, ce qui peut entraîner un découragement et une démotivation, avec comme conséquence certains policiers qui quittent la zone mais qui ne sont pas remplacés. On remarque aussi que beaucoup de jeunes qui passent les examens pour devenir policiers n’ont pas les compétences requises et sont donc recalés. Dans ce cadre, je suis candidat pour siéger au sein du futur conseil d’administration de l’Erip (l’Ecole Régionale et Intercommunale de Police, NdlR) afin de veiller au recrutement et tenter d’enrayer le phénomène."

"Éradiquer les chancres urbains”

Parmi les autres compétences dont a hérité Alain Kestemont, l’on retrouve le Contrôle et la lutte contre les chancres et les marchands de sommeil, ainsi que la délivrance des permis d’urbanisme et d’environnement., explique-t-il.

“Prenons l’exemple de la rue Wayez. Normalement, au-dessus des magasins qui bordent cette artère commerçante, l’on retrouve des logements. Or, plus de la moitié de ces logements ont été transformés en bureaux ou en entrepôts où s’entassent les marchandises, alors que l’on connaît le manque criant de logements en Région bruxelloise. Pour lutter contre cet anarchisme, il faut une politique plus stricte en matière de sanctions administratives, et établir un plan de lutte concerté contre les chancres urbains et les logements à l’abandon”, poursuit Alain Kestemont.

La lutte contre les chancres urbains va ainsi être intensifiée. “Dans le quartier de La Roue, de nombreuses petites maisons sont insalubres ou abandonnées. Les portes et fenêtres ont été murées mais certains individus cassent tout de même ces protections et squattent les maisons. Cela engendre un sentiment d’insécurité pour la population, majoritairement âgée, qui vit dans ce quartier de logements sociaux. Dès janvier, je vais voir le fonctionnaire sanctionnateur afin de dresser un cadastre quartier par quartier visant à enrayer le phénomène”, conclut Alain Kestemont.





“Mieux encadrer les supporters”

Parmi les propositions d’Alain Kestemont figure l’encadrement strict des supporters qui se rendent au stade Constant Vanden Stock., confie celui qui ne rate pas un match à domicile du Sporting d’Anderlecht..”