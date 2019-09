Uber va retirer prochainement ses vélos électriques partagés Jump des communes d'Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg et Laeken pour cause de vandalisme.

Trop de vandalisme sur les vélos et des agressions sur des collaborateurs d'Uber ont motivé le retrait du service partiel ou total dans ces communes. Uber a lancé ce service en avril à Bruxelles et l'a étendu aux quatre communes en question en juin. Bruzz a rapporté cette information après avoir pu consulter un courrier qu'Uber a envoyé aux communes concernées. L'échevin molenbeekois Jef Van Damme et Uber ont confirmé l'information à Belga.

En juin, Uber avait étendu le service à Molenbeek à la demande de Jef Van Damme. Mais, déjà en juillet, une concertation avait été organisée pour discuter du vandalisme sur les vélos.